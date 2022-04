Milano, 15 apr. (LaPresse) – “Sappiamo chi sono, che facce hanno e sappiamo quanto male sono capaci di fare. Ci aiutate a cercarli? Ci servono i loro indirizzi di residenza per poterli processare in Italia. Aiutateci a trovarli”. È l’appello lanciato dall’avvocata della famiglia Regeni Alessandra Ballerini dai profili social ‘Verità per Giulio’, pubblicando anche le foto degli 007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il giovane.

