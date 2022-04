Gerusalemme, 15 apr. (LaPresse/AP) – Secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa il bilancio degli scontri sulla Spianata delle Moschee è salito ad almeno 117 palestinesi feriti. La polizia israeliana è entrata nella moschea di Al-Aqsa questa mattina, e si è scontrata con i palestinesi che si erano radunati nel luogo sacro per le preghiere mattutine durante il mese del Ramadan. Le autorità israeliane hanno riferito che uomini con il volto coperto hanno marciato verso la moschea e stavano accumulando pietre e altri oggetti in previsione di un attacco. La polizia israeliana ha riferito che almeno tre agenti sono stati feriti dai sassi lanciati contro di loro. La Spianata delle Moschee è il terzo sito più sacro dell’Islam e il più sacro per gli ebrei, che lo chiamano il Monte del Tempio.

