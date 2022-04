Gerusalemme, 15 apr. (LaPresse/AP) – Il bilancio degli scontri avvenuti alla Spianata delle Moschee, importante luogo sacro a Gerusalemme, è salito ad almeno 67 palestinesi feriti. La fondazione islamica che gestisce il sito ha affermato che la polizia israeliana è entrata prima dell’alba, mentre migliaia di fedeli si erano radunati nella moschea di Al-Aqsa per le preghiere mattutine durante il mese sacro del Ramadan. Israele ha affermato che i suoi agenti sono entrati per rimuovere rocce e pietre che erano state raccolte in previsione degli scontri. La moschea è il terzo luogo più sacro dell’Islam. È costruito su una collina sacra anche per gli ebrei, che lo chiamano il Monte del Tempio. Le tensioni israelo-palestinesi sono aumentate vertiginosamente nelle ultime settimane.

