Roma, 15 apr. (LaPresse) – Un uomo di 47 anni è stato accoltellato e lievemente ferito in un sospetto attacco terroristico nella città di Haifa in Israele. Lo riporta il Times of Israel. Gli agenti giunti sul luogo del fatto, l’Hazikaron Garden adiacente al municipio di Haifa, hanno arrestato una ragazza di 15 anni sospettata dell’aggressione. La polizia ha affermato che l’incidente è stato probabilmente un attacco di matrice nazionalista dato che il padre della ragazza aveva chiamato le forze dell’ordine dicendo loro che la figlia intendeva compiere un attacco a Gerusalemme.

