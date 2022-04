Genova, 15 apr. (LaPresse) – “L’improvvisa notizia relativa allo stop dei lavori nel cantiere dello scolmatore del Bisagno ci preoccupa enormemente. Da tempo in questo cantiere segnalavamo difficolt√† relative alla lenta prosecuzione dei lavori, a ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, e dubbi relativi alla sicurezza e ai turni”. Lo afferma Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria Mirko Trapasso, segretario generale Feneal Uil Liguria. “Ancora la settimana scorsa – aggiunge – era stato necessario indire un’assemblea con i lavoratori per la verifica della situazione. La notizia di oggi mette a serio pericolo il sostentamento di oltre 50 lavoratori e delle loro famiglie”. “Ci auguriamo – conclude – che le Istituzioni riescano a procedere quanto prima alla riassegnazione delle opere e chiederemo fortemente che venga inserita una clausola sociale per il pieno e completo riassorbimento delle maestranze coinvolte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata