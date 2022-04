Roma, 15 apr. (LaPresse) – Il governo, secondo quanto si apprende, studia l’ipotesi di mettere in campo un commissario ‘anti-burocrazia’ per accelerare le operazioni di snellimento delle procedure che riguardano la diversificazione energetica e le fonti rinnovabili. Questa figura, viene spiegato, è stata proposta all’esecutivo dalle associazioni di categoria ma non andrebbe a occuparsi in modo esclusivo del dossier energia, che resterebbe in capo al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, sempre al fianco di Mario Draghi nelle missioni passate, a Bruxelles da Ursula von der Leyen e in Algeria, e future, in calendario Congo, Angola e Mozambico. Si tratta, viene sottolineato, ancora di un’ipotesi che palazzo Chigi sta studiando in questa fase di scrittura del nuovo provvedimento. Si tratterà di un decreto unico, che traduca in misure concrete il ‘tesoretto’ da 10,5 miliardi del Def e che comprenda le nuove misure sull’energia, la parte burocratica di snellimento delle procedure per accelerare sulle rinnovabili e gli aiuti a imprese e famiglie (che peserebbero per circa 6 miliardi). La necessità di far confluire tutto in un unico provvedimento deriva anche dal fatto che il Parlamento è in questo periodo parecchio sotto pressione, alle prese dopo Pasqua con la delega fiscale, quella sulla concorrenza, l’ok al Def, la riforma del Csm e i decreti Bollette, Ucraina e Pnrr.

