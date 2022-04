Roma, 15 apr. (LaPresse) – “La riforma è come l’isola di Peter Pan, non c’è”. Lo dice a LaPresse l’ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, dopo l’ok della commissione Giustizia della Camera alla riforma del Csm. Fa bene l’Anm a minacciare lo sciopero contro la riforma del Csm? “No, ovviamente no. Che sciopero! Scioperare è una reazione che primo non si addice a una categoria come i magistrati, secondo non è proporzionata al contenuto di quello che è stato fatto: non c’è niente di punitivo nei confronti dei magistrati. Nella riforma c’è poco in generale e certamente niente di punitivo verso i magistrati”. La riforma, aggiunge, “è un’occasione mancata, perché perde l’occasione di metter mano in modo serio a un problema grave che si è incancrenito sempre più”. Si riferisce alle correnti? “Non è tanto un problema di correnti, le correnti sono uno dei problemi. Il problema è rendere il Governo della magistratura autonomo dalle correnti, creare un organo che davvero la governi”, risponde.

