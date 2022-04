Roma, 15 apr. (LaPresse) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, non vuole porre la fiducia sulla riforma del Csm, ma si attende una dimostrazione di responsabilità da parte della maggioranza. Per questo le forze politiche che sostengono l’esecutivo – Italia Viva a parte – starebbero valutando di non presentare emendamenti in aula, dove martedì inizierà la discussione, e convergere sul testo licenziato in commissione Giustizia. È quanto apprende LaPresse da fonti di Governo, che riferiscono di confronti in corso tra i partiti di maggioranza e il Governo in queste ore. La preoccupazione è che possa saltare nuovamente l’intesa raggiunta in commissione – dopo la mediazione della guardasigilli Marta Cartabia – che ha permesso di dare il mandato al relatore, e che si riapra ancora una volta la discussione dopo gli accordi presi. L’indicazione del premier Draghi sarebbe quella di non mettere la fiducia, ma i tempi stringono per arrivare all’approvazione in tempo utile per l’elezione del nuovo Csm, considerando anche il passaggio al Senato. Si confida quindi nella responsabilità della maggioranza, per evitare lo stallo e lo scontro con il Governo.

