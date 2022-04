Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Come ci si sente a vivere nell’unica città al mondo attualmente in lockdown? Shanghai è la città dei record, ora abbiamo anche questo…”. Lo racconta sorridendo a LaPresse Ambra Schillirò giornalista e imprenditrice che vive da 12 anni nella metropoli cinese. Attualmente Shanghai è divisa in tre zone con diversi gradi di restrizione a seconda dei contagi. “Per ora si va avanti così – spiega – per quanto riguarda invece la fine totale delle restrizioni dipenderà tutto dall’evoluzione della pandemia. Dubito che possa accadere prima di fine aprile, inizio maggio”.

