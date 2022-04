Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Chiudere Shanghai è stata una scelta molto difficile per la Cina perché è una città diversa da tutte le altre. Sicuramente quando questo finirà non sarà più la stessa ma non so dire se in male o in bene perché questa metropoli è capace di stupire sempre”. Lo racconta a LaPresse Ambra Schillirò giornalista e imprenditrice che vive da 12 anni nella città cinese attualmente in lockdown.

