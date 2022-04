Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Tramite un gruppo di associazioni e grazie al supporto del Consolato che ci sta dando una grande mano facciamo squadra per raccogliere cibo per gli italiani che si trovano in città. Praticamente facciamo acquisti comuni e li facciamo arrivare a casa di un volontario poi da lì tramite i corrieri li distribuiamo”. Lo racconta a LaPresse Ambra Schillirò giornalista e imprenditrice che vive da 12 anni nella città cinese attualmente in lockdown. “Come stanno vivendo questa situazione gli italiani? Non si può generalizzare, alcuni sono molto sereni altri più insofferenti è una questione puramente caratteriale”. Schillirò fa parte di un gruppo di volontari. “Distribuisco cibo nel mio quartiere, in particolare modo agli anziani”, racconta.

