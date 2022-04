Torino, 15 apr. (LaPresse) – Peggiorano le previsioni per l’inflazione e per la crescita nell’indagine della Banca centrale europea dei previsori professionali svolta per il secondo trimestre del 2022. Si attende che l’inflazione arrivi al 6% per il 2022 (raddoppia rispetto al 3% segnalato nella rilevazione precedente) e al 2,4% per il 2023, mentre per il 2024 la previsione rimane invariata all’1,9%. Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, gli esperti hanno ritenuto che l’inflazione elevata sia determinata principalmente da fattori di “spinta dei costi” piuttosto che di “spinta della domanda”, e hanno ritenuto che il conflitto in Ucraina abbia riacceso e amplificato le pressioni sui prezzi.

