Milano, 15 apr. (LaPresse) – “Enormi disagi oggi in molte zone del paese a causa del black out che ha colpito bancomat, carte di credito e Pos. Per i consumatori è stato impossibile effettuare pagamenti elettronici e prelevare agli sportelli, proprio nel momento delle partenze e dei maggiori acquisti legati alla festività di Pasqua”. Lo afferma il Codacons in una nota, sottolineando che si tratta di “un disservizio che ha causato enormi disagi agli utenti, e per il quale devono scattare ora indennizzi automatici”. E’ quanto sottolinea il presidente Codacons, Carlo Rienzi.

