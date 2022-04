Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Faremo il possibile per impedire qualsiasi incidente o provocazione. Ritengo che le bandiere della Nato sarebbero inappropriate in questa circostanza dove dovremmo parlare di pace e la Nato non è un’associazione pacifista”. Così il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nel corso della conferenza stampa dal titolo ‘Per un 25 aprile di Resistenza alla guerra’ in merito all’opportunità della presenza di bandiere Nato alla manifestazione del 25 aprile.

