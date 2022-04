Tallahassee (Florida), 14 apr. (LaPresse/AP) – Il governatore conservatore della Florida Ron DeSantis ha firmato la legge che vieta l’aborto dopo 15 settimane di gravidanza. La nuova legge non consente esenzioni nei casi in cui le gravidanze siano state causate da stupro, incesto o traffico di esseri umani. Secondo la legge attuale, la Florida consente aborti fino a 24 settimane. “Questo rappresenterà le protezioni più significative per la vita che sono state emanate in questo stato da una generazione”, ha detto DeSantis mentre firmava il disegno di legge alla ‘Nacion de Fe’, una chiesa evangelica nella città di Kissimmee frequentata da membri della comunità latina.

