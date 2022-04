Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Le atrocità commesse dalle truppe russe” a Mariupol, e nei sobborghi di Kiev, Bucha e Borodyanka, hanno ulteriormente “ridotto la possibilità di colloqui di pace con i russi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymr Zelensky, in un’intervista alla Bbc. I fatti di Bucha ci stanno portando verso l’interruzione dei colloqui di pace, ha detto Zelensky, “non si tratta di me, si tratta della Russia. Non avranno più molte occasioni di parlare con noi”.

