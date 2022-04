Roma, 14 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato i Paesi europei che continuano a comprare petrolio russo di “guadagnare i loro soldi con il sangue di altre persone”. Il leader, in particolare, si è scagliato contro Germania e Ungheria, accusandole di ostacolare l’embargo sull’energia proveniente dalla Russia, da cui Mosca guadagnerà fino a 326 miliardi di dollari quest’anno. “Alcuni dei nostri amici e partner capiscono che ora è un momento diverso, che non è più una questione di affari e denaro”, ha detto Zelensky in un’intervista alla Bbc, “è una questione di sopravvivenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata