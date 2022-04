Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Credo che un incontro fra Putin e Zelensky non sia lontano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un’intervista a Ntv. Lo riporta Ria Novosti. “Tutto dipende dal consenso e dalla posizione di Putin. In linea di principio, il leader russo non è contrario”, ha aggiunto.

