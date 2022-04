Roma, 14 apr. (LaPresse) – L’ex presidente Usa, Donald Trump, così come l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, ha definito quanto sta accadendo in Ucraina “un genocidio”. Trump ha parlato in un’intervista a Fox News dove ha ribadito che se lui fosse ancora presidente degli Stati Uniti la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina.

