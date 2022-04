Mosca (Russia), 14 apr. (LaPresse) – L’incrociatore missilistico russo ‘Moskva’ è affondato “mentre veniva rimorchiato durante una tempesta, per i danni allo scafo riportati a causa di un incendio innescato dalla detonazione di munizioni”. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Russia, citato dalla Tass. “Durante il traino dell’incrociatore Moskva al porto di destinazione, la nave ha perso stabilità a causa dei danni allo scafo. In condizioni di mare tempestoso, la nave è affondata”, ha spiegato. Come riportato in precedenza, l’equipaggio dell’incrociatore è stato evacuato sulle navi della flotta del Mar Nero nell’area.

