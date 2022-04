Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Un processo a Vladimir Putin? La Corte penale internazionale non giudica in contumacia e certamente la Russia non estraderà Putin”. Lo spiega a LaPresse Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale all’università Luiss di Roma. A questo va aggiunto che Mosca non accetta la giurisdizione della Cpi, pertanto, per vedere ipoteticamente il leader di Mosca a processo, “servirebbe che lui si trovasse un giorno in uno Stato che ha ratificato lo statuto della Corte”. Per quanto riguarda il dibattimento, infine, dato che la Corte giudica i singoli individui, occorrerebbe determinare che Putin “ha omesso di impedire la commissione di crimini di guerra” da parte dei militari russi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata