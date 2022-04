Roma, 14 apr. (LaPresse) – Il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che le nuove armi promesse dagli Usa, arriveranno all’Ucraina “il prima possibile”, ovvero in meno di una settimana. Kirby ha infatti sottolineato che le armi inviate in precedenza sono arrivate in quattro o cinque giorni dopo l’approvazione dei pacchetti di sicurezza. Lo riporta Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata