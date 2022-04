Roma, 14 apr. (LaPresse) – “L’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato peggiorerebbe gravemente la situazione in ambito militare e porterebbe a conseguenze indesiderabili che devono essere evitate. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, citato da Tass. In caso di adesione alla Nato Mosca, ha aggiunto il ministro, sarà costretta a prendere le misure necessarie per garantire la propria sicurezza. Lo status neutrale di Svezia e Finlandia per decenni ha assicurato un livello molto elevato di sicurezza in questi Paesi e nella regione, ha affermato Grushko.

