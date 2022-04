Roma, 14 apr. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri dell’Ucraina ha lanciato l’allarme di possibili adozioni illegali di bambini ucraini da parte di cittadini russi. “Gli occupanti russi continuano, in violazione del diritto internazionale, a ricorrere ad azioni inaccettabili, spostamento illegale e violento di cittadini ucraini, in particolare bambini, compresi orfani, dall’Ucraina alla Russia”, scrive il ministero in una nota, “la minaccia di adozioni illegali di bambini ucraini da parte di cittadini russi senza il rispetto di tutte le procedure necessarie stabilite dalla legislazione dell’Ucraina è lampante”.

