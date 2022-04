Roma, 14 apr. (LaPresse) – Così come Emmanuel Macron anche Marine Le Pen non usa la parola genocidio per definire quanto sta accadendo in Ucraina. “E’ un termine che giuridicamente ha una definizione ben precisa che non può essere utilizzata in questo momento del conflitto”, ha spiegato in un’intervista a France 2. Ci sono invece evidenze di “crimini di guerra”.

