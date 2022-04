Washington (Usa), 14 apr. (LaPresse) – Il Dipartimento di Stato degli Usa ha detto di essere d’accordo nel definire ‘genocidio’ quello che sta accadendo in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “ha parlato dal suo cuore quando ha chiamato quello che stiamo vedendo in Ucraina ‘genocidio’ da parte della Federazione Russa e delle sue forze”, ha dichiarato alla Cnn il sottosegretario di Stato per gli affari politici Victoria Nuland. “E’ quanto sarà dimostrato quando saremo in grado di raccogliere tutte queste prove”, ha aggiunto. “Ciò che sta accadendo non è un incidente. È una decisione intenzionale della Russia da parte delle sue forze di distruggere l’Ucraina e la sua popolazione civile”.

