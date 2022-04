Roma, 14 apr. (LaPressse) – “Se l’Ucraina dovesse veramente essere affiancata da qualcuno per portare insieme la Croce, potrebbe essere la Polonia, a rappresentare l’Europa, che ha accolto milioni dei profughi e dà esempio di carità e fraternità cristiana”. E’ quanto spiega l’associazione cristiana degli ucraini in Italia in merito alla Via Crucis alla partecipazione alla Via Crucis di una famiglia polacca insieme a una famiglia russa. “Durante questa Quaresima il popolo ucraino sta subendo un genocidio da parte della Russia con tante sofferenze e croci. Santo Padre, ci ascolti e non ce ne aggiunga un’altra, quella dell’ingiustizia e dell’incomprensione”, viene sottolineato ancora.

