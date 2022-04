Pechino (Cina), 14 apr. (LaPresse/AP) – La Cina rifiuterà “qualsiasi pressione o imposizione” sulle sue relazioni con la Russia. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, in risposta all’appello lanciato dalla segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen affinché Pechino utilizzi le sue “relazioni speciali con la Russia” per persuadere Mosca a porre fine alla guerra in Ucraina. Zhao ha difeso la posizione della Cina sulla guerra, affermando che Pechino ha “fatto notevoli sforzi per disinnescare la crisi e ricostruire la pace”. La Cina ha rifiutato di condannare l’invasione dell’Ucraina e addirittura di riferirsi al conflitto come a una guerra. Nelle votazioni all’Onu la Cina si è astenuta o si è schierata con Mosca.

