Washington (Usa), 14 apr. (LaPresse) – “Data la potenziale disperazione del presidente Putin e della leadership russa, date le battute d’arresto che hanno affrontato finora militarmente, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia rappresentata da un potenziale ricorso ad armi nucleari tattiche o armi nucleari a basso rendimento”. Lo ha affermato il direttore della Cia Bill Burns in un intervento pubblico al Georgia Institute of Technology. Burns ha tuttavia sottolineato che gli Stati Uniti non hanno ancora visto alcun segno che Mosca si stia preparando a fare un passo del genere.

