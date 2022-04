Washington (Usa), 14 apr. (LaPresse) – “Sì”. Così il presidente Joe Biden ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se fosse pronto per andare a Kiev. Biden ha parlato prima di imbarcarsi sull’Air Force One, diretto in Carolina del Nord. Dopo aver annunciato che l’amministrazione sta valutando se inviare un alto funzionario a Kiev, al presidente Usa i giornalisti hanno chiesto: “Chi manderete?”. Biden ha risposto: “Voi siete pronti ad andare?”. “E lei?”, ha ribattuto un giornalista. “Sì”, ha risposto Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata