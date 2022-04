Torino, 14 apr. (LaPresse) – Sono saliti a 400 i sacerdoti della Chiesa ucraina sotto la giurisdizione del Patriarcato di Mosca si appellano collettivamente al Consiglio dei Primati delle Chiese antiche orientali, la più alta corte dell’ortodossia mondiale, contro il patriarca di Mosca Kirill, che citano in giudizio. Lo riporta Orthodox Times. In particolare, i 400 sacerdoti sostengono che Kirill predichi la dottrina del ‘mondo russo’, che si discosta dall’insegnamento ortodosso e dovrebbe essere condannato come eresia.

