Sassari, 14 apr. (LaPresse) – Grave incidente sulla strada che collega Sassari a Olbia. I carabinieri della compagnia di Ozieri sono intervenuti sulla statale 729, altezza km.7+300 direzione Sassari, in quanto una Ford Ka, con due persone a bordo, si è ribaltata per cause in corso di accertamento. I feriti, estratti dai vigili del fuoco di Ozieri, sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale civile di Sassari in gravi condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata