Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Il quadro macroeconomico entro cui sono delineate le scelte del Governo per l’anno in corso e per il prossimo triennio è soggetto a spinte e tensioni su diversi aspetti che si aggiungono a quelle geopolitiche. È opportuna quindi la scelta di ritagliare nei conti pubblici spazi per intervenire sulle maggiori fonti di criticità, pur rimanendo entro i margini già previsti con la NaDEF”. Così il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione.

