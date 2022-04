New York (Usa), 14 apr. (LaPresse/AP) – Il giudice ha disposto per Frank James, accusato di aver aperto il fuoco in una stazione della metropolitana di Brooklyn, la detenzione senza possibilità di uscita su cauzione. I pubblici ministeri hanno affermato che James ha terrorizzato “l’intera città”.

