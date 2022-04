Milano, 14 apr. (LaPresse) – “Ho appena sentito la figlia e devo essere sincero con lei: sono distrutto dal dolore. Era una persona unica, come poche. Con lei è la morte di Palermo, di quello che è successo in Sicilia, della mafia e di chi ha combattuto la mafia. È una perdita estremamente dolorosa”. Così a LaPresse Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso dalla mafia e ritratto nelle foto iconiche di Letizia Battaglia, ricordando la fotografa morta ieri. “Per me, che ho appena compiuto 80 anni, è come una nuovo dolore”, dice ancora. “Ne ho tanti di ricordi di lei, ma me li vorrei tenere nel cuore perché lei per me è stata importante”.

