Milano, 14 apr. (LaPresse) – E’ stato operato ma versa ancora in gravi condizioni l’operaio di 21 anni accoltellato all’addome questa mattina all’esterno del cantiere in cui stava lavorando in via Russolo, nel quartiere Santa Giulia a Milano. Dai primi accertamenti, le quattro persone con cui ha avuto una discussione per un credito, dalla quale è poi scaturita l’aggressione, sono tutti ex colleghi della vittima. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale San Raffaele. In corso le indagini della Polizia.

