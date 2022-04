Roma, 14 apr. (LaPresse) – Emmanuel Macron è davanti a Marine Le Pen nel ballottaggio per le presidenziali francesi secondo l’ultimo sondaggio di Elabe: l’attuale inquilino dell’Eliseo raccoglierebbe il 53,5% delle preferenze contro il 46,5% di Le Pen. Viene sottolineato, però, che il 19% delle persone che hanno manifestato la volontà di recarsi alle urne non ha ancora deciso per chi votare.

