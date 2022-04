Roma, 14 apr. (LaPresse) – “È necessario guadagnare margini di manovra procedendo speditamente nell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza, il cui valore in termini reali rischia di essere ridimensionato dalle tensioni inflazionistiche particolarmente acute nel comparto degli investimenti in costruzioni”. Così il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione sul Def alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata