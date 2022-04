Roma, 14 apr. (LaPresse) -Gli interventi di sostegno all’economia cui lavora il governo per mitigare gli effetti del conflitto ucraino dovranno essere “selettivi” per “contenere le ripercussioni sui conti pubblici” e principalmente indirizzati alle “famiglie più bisognose e alle imprese più colpite dai rincari e dalle limitazioni imposte al commercio con la Russia”. Così Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, in audizione sul Def.

