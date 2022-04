Città del Vaticano, 14. apr. (LaPresse) – “Non avere cura del clima è un peccato contro il dono di Dio che è il creato. Per me è una forma di paganesimo: è usare come fossero idoli ciò che invece il Signore ci ha dato per la sua gloria e lode. Non avere cura del creato per me è come idolatrarlo, ridurlo a idolo, sganciandolo dal dono della creazione. In questo senso prendersi cura della casa comune è già ‘evangelizzare’. Ed è urgente. Se le cose andranno così come adesso i nostri figli non potranno abitare più nel nostro Pianeta”. Così Papa Francesco in un colloquio con i gesuiti nel recente viaggio a Malta, pubblicato da ‘Civiltà cattolica’ e anticipato oggi da La Stampa.

