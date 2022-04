Città del Vaticano, 14. apr. (LaPresse) – “Vorrei concludere chiedendo a San Giuseppe, padre castissimo e senza idoli nascosti, che ci liberi da ogni brama di possesso, poiché questa, la brama di possesso, è il terreno fecondo in cui crescono questi idoli. E che ci ottenga anche la grazia di non arrenderci nell’arduo compito di discernere questi idoli che, tanto frequentemente, nascondiamo o si nascondono”. Così Papa Francesco nel corso della Santa Messa Crismale, celebrata nella Basilica di San Pietro in occasione del Giovedì Santo.

