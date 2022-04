Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Il carburante aereo sostenibile – il Saf – è la direzione verso cui sta andando la regolamentazione internazionale”. A sottolinearlo è il presidente di Wizzair, Robert Carey, parlando con LaPresse. Ma, avverte Carey, ci sono punti importanti su cui si deve ancora ragionare per renderlo una realtà concreta in tempi ragionevoli. In prima battuta, “la catena di approvvigionamento di questo carburante: in molti Paesi il concetto c’è ma è difficile pensare al Saf come una priorità per, ad esempio, gli aeroporti secondari della Romania, che contano pochi voli settimanali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata