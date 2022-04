Torino, 14 apr. (LaPresse) – ‘Nostalgia’ di Mario Martone e ‘Les Amandiers’ di Valeria Bruni Tedeschi sono i due film italiani in corcorso al Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. Lo ha annunciato il direttore della kermesse Thierry Fremaux in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata