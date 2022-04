Milano, 14 apr. (LaPresse) – “Nelle attuali condizioni caratterizzate da elevata incertezza, il Consiglio direttivo manterrà gradualità, flessibilità e apertura alle opzioni nella conduzione della politica monetaria. Intraprenderà qualsiasi azione necessaria per adempiere il mandato della Bce di perseguire la stabilità dei prezzi e per contribuire a preservare la stabilità finanziaria”. Così il Consiglio direttivo della Bce in un nota diffusa al termine della riunione dell’organismo.

