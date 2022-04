Roma, 14 apr. (LaPresse) – “L’operazione annunciata oggi rappresenta un momento fondamentale nella storia di Edizione. Come più volte ribadito, il nostro investimento in Atlantia ha natura strategica ed è una nostra ferma volontà continuare a concorrere allo sviluppo sostenibile della società, mantenendone il radicamento italiano e valorizzando l’attuale disegno industriale”. Così il presidente di Edizione, Alessandro Benetton, in merito all’Opa su Atlantia.

