Roma, 14 apr. (LaPresse) – La questione, sollevata da Ryanair rispetto alla cosiddetta “tassa sul turismo”, cioè la richiesta avanzata al Governo italiano di eliminare per tutti gli aeroporti nazionali l’addizionale municipale che si deve versare per ogni passeggero in partenza, sembra convincere le altre low cost, tra cui Wizzair. “Il settore del trasporto aereo tornerà alla redditività pre-covid tra qualche anno. In questo periodo stiamo tutti cercando di far tornare i passeggeri a volare, quindi ogni costo che si aggiunge al sistema è un potenziale problema”, ha spiegato a LaPresse il presidente del vettore Robert Carey, precisando che senza questa tassa, “potremmo fare maggiori investimenti, aumentare la domanda e portare più persone in Italia più velocemente”.

