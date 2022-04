La vittima non ancora 14enne

Violenza sessuale aggravata su minore, sfruttamento della prostituzione minorile e maltrattamenti in famiglia su una ragazzina non ancora 14enne. La polizia ha eseguito 5 misure cautelari: 2 in carcere, 2 ai domiciliari e 1 obbligo di dimora. Tra loro anche i genitori della ragazzina, costretta a prostituirsi.

