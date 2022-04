Vercelli, 13 apr. (LaPresse) – Veniva ‘ceduta’ ad anziani vercellesi in cambio di piccole somme di denaro, al massimo 50 euro, o dosi di stupefacenti, la 13enne i cui genitori sono stati arrestati oggi a Vercelli. I due ‘clienti’ abituali sono un sessantottenne incensurato eì un sessantasettenne con precedenti per reati sessuali, entrambi vercellesi, arrestati dalla Squadra Mobile, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Vercelli.

