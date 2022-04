Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Un agente che spara alla testa a un uomo dopo una rissa, uccidendolo. E’ quanto si vede in un filmato diffuso dal dipartimento di polizia di Grand Rapids (Michigan), come riportato dai media americani. Le immagini, riprese dal cellulare di un testimone, mostrano l’agente che spara a Patrick Lyoya, afroamericano, durante un controllo stradale. Il dipartimento ha affermato che la sparatoria mortale è avvenuta il 4 aprile, dopo quella che la polizia ha descritto come una “lunga lotta”.

