Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Un rappresentante della famiglia di Lyoya ha però contestato la ricostruzione della polizia. Alla Cnn, ha detto di aver visto il video della sparatoria e crede che il 26enne sia stato ucciso “in stile esecuzione”. La polizia ha dichiarato che né i video né l’audio sono stati modificati, ma alcune immagini sono state oscurate o sfocate per garantire la privacy. Il capo della polizia Eric Winstrom ha dichiarato che l’agente che ha sparato non sarà identificato pubblicamente a meno che non ci siano accuse penali. Attualmente, ha spiegato, è in congedo retribuito e i suoi poteri di polizia sono stati sospesi. La polizia Michigan sta conducendo un’indagine penale.

